Мир 18 марта 2023, 03:54 Миру предрекли бесконечные конфликты из-за амбиций США Американский профессор Вольф: планету ждут конфликты из-за желания США сохранить гегемонию Pxhere

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Бесконечные конфликты будут продолжатся на планете, пока Соединенные Штаты стремятся сохранить гегемонию. Таким прогнозом профессор экономики из США Ричард Вольф поделился в личном аккаунте в Twitter.

Он отметил, что с 1991 по 2021 год доля США в общемировом объеме производства упала с 21 до 15,7%. При этом китайская доля выросла с 4,3 до 18,6%.

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Экономист считает, что эти данные влияют на смену баланса сил на планете, но при этом усиливают стремление Вашингтона развязывать бесконечные конфликты и вводить санкции против своих соперников.

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Ранее американский профессор назвал Украину проигравшей стороной конфликта. Соответствующие выводы он сделал, указывая на развал экономики и потерю значительной части территории.

Экономист также отметил, что экономика Украины стала зависеть от американской власти. Вольф также напомнил, что с начала российской спецоперации украинский ВВП резко снизился на 30%. Руководство Штатов и их союзники, как напомнил Вольф, выделили для Украины порядка 120 миллиардов, но большую долю этой суммы потратили на военные расходы.