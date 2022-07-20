Миру пообещали массовый голод и политическую дестабилизацию

Массовый голод, политическая дестабилизация и неконтролируемая миграция ждут мировое сообщество, если оно не обратит внимание на нынешний продовольственный кризис. В ООН предупредили, что в 2023 году ситуация усугубится.

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил об этом в рамках дискуссии, которую организовали на площадке Совета по международным делам. Его слова привело РИА «Новости».

«Мы столкнулись с беспрецедентным кризисом уже сейчас, и если мы не справимся с ним стратегически и эффективно, то нас ждут массовый голод, дестабилизация десятков стран и массовая миграция», — подчеркнул Бизли.

Не исключено, что следующий год в этом отношении окажется только хуже. Мир, предположил представитель ООН, столкнется с трудностями из-за роста цен на продукты питания в ближайшие 6-12 месяцев. Если решение проблемы не найдут, начнется дефицит продовольствия.

Одной из причин ухудшения ситуации Бизли назвал ограничения на поставки российских и белорусских удобрений на мировые рынки.

Президент РФ Владимир Путин после саммита в Тегеране отметил, что США должны снят все ограничения на поставки российского зерна, если страну действительно заботит улучшение ситуации в сфере продовольствия.