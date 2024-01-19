Мир 19 января 2024, 15:15 Миру объяснили последствия «безумной» резолюции Европарламента по Венгрии Французский политик Филиппо назвал безумной резолюцию ЕП с критикой Венгрии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Венгрия приняла закон о защите суверенитета, и Евросоюз осудил эту страну. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал резолюцию Европарламента безумной, сообщил RT.

«Невероятное безумие. Вчера Европарламент показал, какой бесчестной диктатурой является Евросоюз, ее необходимо уничтожить как можно скорее», — заявил он.

Реклама

Принятая резолюция, по словам политика, приведет к тому, что Венгрия не получит европейское финансирование. Филиппо связал этот шаг с тем, что венгерское правительство осмелилось принять закон о суверенитете и запретить иностранное вмешательство в свои дела.

Европарламент в резолюции обвинил Венгрию в систематическом подрыве основополагающих ценностей ЕС и призвал Евросовет начать расследование. По статье 7.2 договора сообщества ее смогут лишить права голоса. Страна воспользовалась правом вето на выделение помощи Украине и предложила пересмотреть ее формат.