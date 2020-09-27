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    27 сентября 2020, 10:44

    Миру грозит «второй Чернобыль» из-за Украины — экс-депутат Рады

    Алена Макаренко

    Ситуация в атомной энергетике Украины вызывает опасения, мир может столкнуться с очередной катастрофой — «вторым Чернобылем». С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Евгений Мураев. Видео выступления опубликовано на YouTube-канале политика.

    Многие эксперты говорят, что Чернобыль может повториться, обратил внимание депутат.

    «Нас не боятся, но мы опасны. <…> Вы видите и слышите многих экспертов, которые говорят, что Чернобыль может повториться», — заявил он.

    По словам Мураева, атомная энергетика страны находится в «удручающем состоянии». Все регламенты уже давно устарели, работа отрасли продолжается в административном режиме. Политик опасается решений, которые принимаются в сфере атомной энергетики в последнее время, отметило агентство Ura.ru.

    В конце августа с похожим заявлением выступил первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин. Он говорил, что в стране может произойти еще большая катастрофа, чем авария на Чернобыльской АЭС. ЧП может случиться из-за ситуации с шахтными водами в Донбассе.

    Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. На предприятии взорвался реактор энергоблока № 4. В окружающую среду ушло большое количество радиоактивных веществ. Основной причиной произошедшего специалисты назвали грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, которые допустил персонал четвертого блока.

    Новости SMI.FM