Многие эксперты говорят, что Чернобыль может повториться, обратил внимание депутат.

«Нас не боятся, но мы опасны. <…> Вы видите и слышите многих экспертов, которые говорят, что Чернобыль может повториться», — заявил он.

По словам Мураева, атомная энергетика страны находится в «удручающем состоянии». Все регламенты уже давно устарели, работа отрасли продолжается в административном режиме. Политик опасается решений, которые принимаются в сфере атомной энергетики в последнее время, отметило агентство Ura.ru.

В конце августа с похожим заявлением выступил первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин. Он говорил, что в стране может произойти еще большая катастрофа, чем авария на Чернобыльской АЭС. ЧП может случиться из-за ситуации с шахтными водами в Донбассе.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. На предприятии взорвался реактор энергоблока № 4. В окружающую среду ушло большое количество радиоактивных веществ. Основной причиной произошедшего специалисты назвали грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, которые допустил персонал четвертого блока.