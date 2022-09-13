Мировым лидерам напомнили о важности диалога на фоне кризиса и конфликтов | 360°

Мир 13 сентября 2022, 19:49 Поделиться Telegram

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Viber Мировым лидерам напомнили о важности диалога на фоне кризиса и конфликтов Папа римский Франциск призвал лидеров всех стран вернуться к диалогу ради мира Публичное достояние

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Стабильности на фоне обострившихся конфликтов можно добиться диалогом лидеров мировых держав. Папа римский Франциск во время визита в Казахстан подчеркнул, что необходимо понять — проблема одного человека в итоге становится общей.

Понтифик заметил, что современные политики должны прекратить заботиться только о своих странах, соперничать между собой и создавать различные блоки, которые противостоят друг другу. Его слова привели «Известия».

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«Нам нужны лидеры, которые на международном уровне позволили бы народам понимать друг друга, вести диалог, создать новый дух Хельсинки (Хельсинкских соглашений — прим. ред.), поддерживать этот дух, развивать многосторонность, создавать более стабильный и мирный мир, думать о будущих поколениях», — сказал папа римский.

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Он указал на необходимость «большого понимания, терпения и диалога со всеми».

В Казахстан папа римский прибыл для участия в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

Ранее глава Католической церкви заявил, что в мире происходит большое количество конфликтов, поэтому сейчас всем нужно молиться, чтобы избежать ядерной войны, которая может положить конец всему миру.

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