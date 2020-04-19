Мировые звезды выступили на концерте «Единый мир: дома вместе» в поддержку врачей

Концерт был подготовлен благотворительной организацией Global Citizen совместно с Всемирной организаций здравоохранения (ВОЗ).

В нем приняли участие более сотни исполнителей, которые выступали, находясь при этом у себя дома. Деньги, которые зрители пожертвовали во время шоу, направят на закупку средств индивидуальной защиты для врачей по всему миру.

Свои хиты исполнили многие популярные звезды, такие как Билли Айлиш, Дженнифер Лопес, The Killers, Тейлор Свифт, Стиви Уандер, Леди Гага, The Rolling Stones, Селин Дион, Элтон Джон и многие другие. Также для врачей записали видеообращение многие медийные лица, например, Мэттью Макконахи, Идрис Эльба, Опра Уинфри, Мишель Обама, Сара Джессика Паркер, Билл Гейтс, Сэмюэл Л. Джексон и другие.

Ведущими мероприятия были Джимми Фэллон, Джимми Киммел и Стивен Кольбер.