Мировые звезды поддержали пострадавших от пандемии афроамериканцев

Более 70% умерших от COVID-19 в Чикаго и штате Луизиана — это афроамериканцы. Рэперы Снуп Догг и Шон Комбс, актриса Америка Феррера и композитор Лин-Мануэль Миранда организовали акцию в поддержку незащищенной части американского общества.

Часовое мероприятие получило название «Цвета COVID», сообщил телеканал CNN.

«Факты отрезвляют, они угнетают и они трагичны. Афроамериканцы помогли построить эту страну и сделать ее великой. Мы не заслуживаем того, чтобы о нас всегда думали в последнюю очередь», — заявил Комс.

Знаменитости обратили внимание, что в США волонтерские организации и общины сталкиваются с серьезными проблемами во время помощи пострадавшим от разгула коронавируса.

Эпицентр заражения 2019-nCoV за последние несколько недель переместился из Италии в Соединенные Штаты. Всего американские медики выявили более 735 тысяч случаев пациентов с коронавирусом. Самая сложная ситуация в штате Нью-Йорк. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что пандемия пошла на спад. Он подчеркнул, что США начнут возвращаться к нормальной жизни по трехэтапной схеме.