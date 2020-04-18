Мировые знаменитости дадут концерт в поддержку врачей

Сегодня вечером началась прямая трансляция онлайн-концерта «Единый мир: дома вместе». Эта акция задумана для того, чтобы поддержать врачей, борющихся с пандемией COVID-19.

Концерт организовали благотворительная организация Global Citizen и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Мероприятие будет состоять из двух частей. Первая закончится в 3:00 19 апреля по московскому времени, после нее сразу начнется вторая часть, она продлится два часа.

На концерте будут петь такие звезды мировой эстрады, как Леди Гага, Билли Айлиш, Пол Маккартни, Элтон Джон, Тейлор Свифт, The Killers, Адам Ламберт, Билли Джо Армстронг (Green Day), Эдди Веддер (Pearl Jam) и многие другие известные музыканты. Вести мероприятие будут Джимми Фэллон, Джимми Киммел и Стивен Кольбер.

Деньги, которые заплатят зрители за просмотр шоу, направят на закупку средств индивидуальной защиты для врачей по всему миру. Концерт, кроме официальных площадок Global Citizen в соцсетях, можно будет посмотреть на телеканале MTV Россия.