Мировые цены на пшеницу резко рванули вверх

Мировой рынок пшеницы залихорадило, стоимость продукта выросла почти в два раза. Об этом сообщило издание «Финам» со ссылкой на данные международных торгов.

В частности, фьючерсы на поставки зерна в Чикаго выросли с шести до 11,82 доллара за бушель.

Накануне указ о запрете экспорта пшеницы издало правительство Индии. При этом страна не отказывается от поставок развивающимся странам в случае угрозы продовольственной безопасности.

Ранее генеральный директор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко выразил мнение, что внутренний российский зерновой рынок защищен от волнений на мировом рынке. Он заявил, что РФ способна сама обеспечить себя пшеницей, в отличие от многих других европейских стран.