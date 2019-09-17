Мировые цены на нефть взлетели более чем на 15%

Мировые цены на нефть повысились более чем на 15% после сокращения Саудовской Аравией добычи «черного золота», свидетельствуют данные торгов.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефтяную смесь Brent увеличилась до 69,27 доллара за баррель, нефть марки WTI — до 62,66 доллара за баррель, пишет РИА «Новости».

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти — Саудовская Аравия после произошедшей атаки на НПЗ уменьшила производство сырья более чем в два раза.

Американский президент Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты не нуждаются в ближневосточных нефти и газе, но могут помочь союзникам. При этом министр энергетики США Рик Перри разговоры о необходимости распечатать стратегические резервы сырья счел преждевременными.

В ночь на 14 сентября дроны атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии. Загорелись крупнейшие предприятия национальной нефтяной компании страны Saudi Aramco. На фоне этих событий, мировая добыча нефти значительно сократилась.

Ответственность за нападения взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Однако Вашингтон обвинил в атаках Иран.