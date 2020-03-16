Мировые цены на нефть рухнули на 5%

По данным торгов на лондонской бирже ICE и Интерконтинентальной бирже цены на нефть упали в ночь на 16 марта.

Об этом сообщило РИА «Новости». Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 6,1%, до 31,9 доллара за баррель по данным на 02:17 по московскому времени. Цена WTI — на 5,2%, до 30,15 доллара.

По данным Интерконтинентальной биржи стоимость майских фьючерсов нефти марки Brent снизилась более чем на 5%. По данным на 2:04 мск стоимость барреля этой нефти составляет 32,05 долларов (-5.6%).

Цены апрельских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 30,3 долларов за баррель (-4.6%).

После того, как 9 марта на встрече ОПЕК+ в Вене стороны не смогли договориться о сокращении добычи нефти, ее стоимость обрушилась более, чем на 30%, и вызвала падение курса рубля.