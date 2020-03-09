Мировые цены на нефть обрушились почти на треть

По состоянию на 01:02 по московскому времени цена за баррель нефти Brent опустилась до отметки в 31,43 долларов. Таким образом снижение составило порядка 31,1%. Последний раз такая стоимость у нефти марки Brent была во время обвала в январе 2016 года, до этого в 2004 году. Стоимость нефти марки WTI рухнула на 27%, до 30,27 доллара за баррель.

Через несколько минут Brent отыграла часть падения, и на 01:23 по Москве ее цена колебалась в районе 35 долларов за баррель.

В последние дни на рынке нефти происходят важные события. Страны ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении добычи черного золота. Россия отказалась от соглашения, так как оно было бессмысленным. Участники встречи просто озвучили непартнерские условия. СМИ уделяют этим событиям немало внимания. А чем срыв соглашения грозит россиянам?