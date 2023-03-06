Мир 06 марта 2023, 00:37 Мировые рынки оказались в уязвимом положении из-за нехватки долларов Bloomberg: экономики некоторых стран столкнулись с кризисом из-за дефицита долларов Pxhere

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Ряд стран, в числе которых африканские и азиатские государства, столкнулись с серьезными проблемами. К усилению финансового кризиса привела нехватка американских долларов в наличном обращении. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, речь идет о некоторых африканских и азиатских государствах. В числе наиболее пострадавших авторы материала перечислили Шри-Ланку, Нигерию и Пакистан.

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Проблемы в государствах усугубилась на фоне восстановления доллара, указано в материале. Бюджеты многих пограничных экономик понесли ущерб из-за роста цен на энергоносители.

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В таких странах, как Малави и Бангладеш, сегодня серьезно ограничен доступ к сырью и многим товарам, в числе которых лекарства и медицинское оборудование. На Шри-Ланке из-за нехватки долларов в больницах откладываются операции, международные рейсы приостановлены в Нигерии, а в Пакистане закрываются заводы. Последние не могут себе позволить оплачивать импорт.

Правительства этих стран предпринимают попытки справиться с накопленными долгами. Они просят Международный валютный фонд (МВФ) о дополнительной помощи.

Весной 2022 года о дефолте сообщила Шри-Ланка, Пакистан также находится на грани дефолта. Валюта государства — пакистанская рупия — в начале марта обвалилась до рекордно низкого значения.

Ранее эксперты сообщили, что Иран почти полностью позаимствовал у России способы по укреплению национальной валюты. Они отражены в принятом на днях Тегераном пакете мер. Все валютные доходы и резервы от экспортных операций теперь регулируются ключевой ставкой ЦБ.