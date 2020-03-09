Крупнейшими экспортерами оружия в мире стали США. Также активно торгуют вооружением Россия, Франция, Германия и Китай. Больше всего в мире оружия купила Саудовская Аравия.

Международные поставки основных видов оружия в течение последних пяти лет неуклонно увеличиваются. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира (SIPRI).

Крупнейшими экспортерами оружия за последние пять лет стали США, Россия, Франция, Германия и Китай. Исследование показало, что значительно вырос поток оружия на Ближний Восток. Крупнейшим импортером назвали Саудовскую Аравию.

Экспорт основных вооружений из США сейчас составляет 36% мирового вала. В 2015–2019 годах общий объем экспорта вооружений США на 76% превышал объем экспорта второго по величине в мире экспортера вооружений — России.

«Половина экспорта вооружений США за последние пять лет шла на Ближний Восток, а половина — в Саудовскую Аравию», — подтвердил старший научный сотрудник SIPRI Питер Веземан.

По его словам, возрос спрос на современные военные самолеты США. Особенно их ценят в Европе, Австралии, Японии и на Тайване.

Активно торгует оружием Франция. Ее доля в мировом обороте вооружений составила 7,9%. Это на 72% больше, чем в 2010–2014 годах. Французское оружие покупают в Египте, Катаре и Индии.

Основной экспорт вооружений России тем временем сократился на 18%. Меньше российского оружия стала закупать Индия, однако оживилась торговля России с Египтом и Ираком.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в течение последних пяти лет приняли участие в боевых действиях в Ливии и Йемене. ОАЭ стали восьмым по величине импортером оружия в мире в 2015–2019 годах. Страна заключила только в 2019 году крупные сделки по импорту оружия с Австралией, Бразилией, Канадой, Китаем, Францией, Россией, Южной Африкой, Испанией, Швецией, Турцией, Великобританией и США.