Мировые лидеры выступают на Генассамблее ООН, среди них Владимир Путин. Онлайн-трансляция

Лидеры ведущих стран выступают на Генассамблее ООН во вторник, 22 сентября. Среди них — президент России Владимир Путин. Речь пошла в том числе о коронавирусной инфекции — проблеме, охватившей всю планету.

16:24. Начались общие прения.

16:19. Главное из речи Антониу Гуттереша:

— нужно за сто дней прекратить огонь во всех конфликтах мира;

— нельзя допускать «вакцинный национализм» — то есть страны не могут действовать только в своих интересах, изобретая и распространяя вакцину от COVID-19;

— страны должны объединиться после «потрясения, охватившего весь мир».

16:17. Выступает Генсек ООН Антониу Гуттереш.