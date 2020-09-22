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    22 сентября 2020, 16:18

    Мировые лидеры выступают на Генассамблее ООН, среди них Владимир Путин. Онлайн-трансляция

    Екатерина Керсипова

    Лидеры ведущих стран выступают на Генассамблее ООН во вторник, 22 сентября. Среди них — президент России Владимир Путин. Речь пошла в том числе о коронавирусной инфекции — проблеме, охватившей всю планету.
    Мировые лидеры выступают на Генассамблее ООН, среди них Владимир Путин. Онлайн-трансляция

    16:24. Начались общие прения.

    16:19. Главное из речи Антониу Гуттереша:

    — нужно за сто дней прекратить огонь во всех конфликтах мира;

    — нельзя допускать «вакцинный национализм» — то есть страны не могут действовать только в своих интересах, изобретая и распространяя вакцину от COVID-19;

    — страны должны объединиться после «потрясения, охватившего весь мир».

    16:17. Выступает Генсек ООН Антониу Гуттереш.

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