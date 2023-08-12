Мир 12 августа 2023, 16:04 Мировые лидеры решили, что Эрдоган сможет решить вопрос с возобновлением зерновой сделки Гюлер: в ООН решили, что Эрдоган способен разрешить вопрос с зерновой сделкой РИА «Новости»

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Мировые лидеры и руководство ООН уверены, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган способен решить вопрос с возобновлением зерновой сделки. Такое заявление сделал министр национальной обороны республики Яшар Гюлер в интервью телеканалу A Haber.

«Почти все мировые лидеры и генсек ООН верят, что только Эрдоган может решить эту проблему. Он прилагает большие усилия. И я убежден, что он способен решить вопрос», — прокомментировал Гюлер возможность возобновления зерновой сделки.

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Министр отметил, что многие поняли — Россия была кормилицей всего мира. Прекращение поставок зерна обернулось огромными проблемами. Руководство Евросоюза даже отправляло некоторым странам письма с просьбой надавить на Россию из-за ее выхода из зерновой сделки.

Россия готова была продлить зерновую сделку, однако Запад не выполнил условия, о которых много раз просила страна. Теперь те же США пытаются уйти от ответственности за постоянные сбои в реализации договоренностей.

Тем не менее Россия не оставит без продовольствия нуждающиеся страны. РФ безвозмездно поставит шести странам Африки до 50 тысяч тонн зерна. Груз могут отправить на континент в ближайшие три-четыре месяца.