Мировые корпорации нашли обходные пути для продолжения работы в России — СМИ
WSJ: западные компании нашли способ продолжить работу в РФ
Иностранный бизнес нашел лазейку для ведения дел в России. Крупные мировые корпорации прикрылись для этого товарами первой необходимости.
Хитрость зарубежных предприятий обнаружили колумнисты Wall Street Journal Саабира Чаудхури и Шэрон Терлеп.
Крупные иностранные компании, напомнили в статье, обещали остановить производство и сбыт всей продукции в РФ. Исключение сделали для товаров первой необходимости, а сам термин постарались трактовать как можно более шире.
Некоторые организации, по словам авторов материала, торгуют картофельными чипсами, освежителями воздуха и мороженым. В качестве «самых необходимых» товаров они также выставляют бритвы и косметику.
Политики и активисты оказывают на американский и европейский бизнес давление, которое только усиливается. Предприятия призывают и дальше сокращать деятельность на российской территории из-за проведения РФ спецоперации на Украине.
Белый дом в ближайшее время пообещал представить новый пакет антироссийских санкций. О них должен объявить президент США Джо Баден вместе с союзниками в рамках поездки в Европу.