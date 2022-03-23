Иностранный бизнес нашел лазейку для ведения дел в России. Крупные мировые корпорации прикрылись для этого товарами первой необходимости.

Хитрость зарубежных предприятий обнаружили колумнисты Wall Street Journal Саабира Чаудхури и Шэрон Терлеп.

Крупные иностранные компании, напомнили в статье, обещали остановить производство и сбыт всей продукции в РФ. Исключение сделали для товаров первой необходимости, а сам термин постарались трактовать как можно более шире.

Некоторые организации, по словам авторов материала, торгуют картофельными чипсами, освежителями воздуха и мороженым. В качестве «самых необходимых» товаров они также выставляют бритвы и косметику.

Политики и активисты оказывают на американский и европейский бизнес давление, которое только усиливается. Предприятия призывают и дальше сокращать деятельность на российской территории из-за проведения РФ спецоперации на Украине.

Белый дом в ближайшее время пообещал представить новый пакет антироссийских санкций. О них должен объявить президент США Джо Баден вместе с союзниками в рамках поездки в Европу.