Мир 23 августа 2023, 13:11 Мировые финансовые системы стали инструментом геополитики — президент ЮАР Президент ЮАР Рамафоса: финансовые системы стали инструментом геополитики Zhang Yudong/XinHua/globallookpress

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Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса считает, что мировые финансовые системы чаще стали использовать в качестве инструментов в геополитическом соревновании. Такое заявление он сделал на 15-м саммите БРИКС, который проходит в ЮАР. Об этом сообщил ТАСС.

«Мы обеспокоены тем, что мировые финансовые системы все чаще используются как инструменты в геополитическом соревновании», — сказал политик.

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По его словам, на повестке дня стран БРИКС — расчеты в национальных валютах. Саммит открылся в Йоханнесбурге 22 августа. В нем принимают участие представители Бразилии, Индии, ЮАР и Китая и России. Последнюю представляет глава МИД РФ Сергей Лавров.

Российский президент Владимир Путин выступил на мероприятии по видеосвязи. Он заявил, что в БРИКС происходит необратимый процесс дедолларизации расчетов между государствами.