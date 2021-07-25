Раскрыт сценарий «кошмарной» мировой войны в 2034 году

Конфликт США и Китая в 2034 году приведет к «кошмарной» мировой войне. Сценарий противостояния описали в своей книге отставной американский адмирал Джеймс Ставридис и писатель Эллиот Акерман.

Речь идет о книге «2034: Роман о грядущей мировой войне». Отрывок из нее появился в издание The National Interest. Авторы работы считают, что конфликт США и Китая в Южно-Китайском море обернется «глобальным пожаром». Из-за развития технологий, в 2034 году в войне будет участвовать в основном автономная беспилотная военная техника.

По словам писателя и отставного адмирала, одновременно с военными действиями будут происходить масштабные хакерские атаки. Ставридис отметил, что США придется обучать немногочисленные группы элитного спецназа. Затем эти группы интегрируют с комплексами на основе прорывных биотехнологий.

Авторы книги подчеркнули, что пока страны разрабатывают и покупают оружие, предназначенное для использования в конфликтах прошлого. Они заявили, что властям стоит перейти на автономное оружие и беспилотники.