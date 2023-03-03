Мир 03 марта 2023, 08:43 Мировой урожай зерновых сократится почти на 2% ФАО: мировой урожай зерновых в этом сезоне составит около 2,8 миллиарда тонн РИА «Новости»

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Мировой урожай зерновых культур в нынешнем сельскохозяйственном сезоне уменьшится на 1,7% по сравнению с прошлым. Об этом на Зимней зерновой конференции в Алтайском крае сообщил представитель Сельскохозяйственной и продовольственной организации объединенных наций по связи с Россией Игорь Шпаков. Его слова привел ТАСС.

«По зерновым культурам нынешний урожай достигнет объема в 2 миллиарда 765 тонн. Это огромная цифра, но все равно на 1,7% меньше, чем в 2022 году», — рассказал он.

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Шпаков отметил, что падение объемов связано с неурожаем риса в Китае, а также кукурузы в Аргентине.

Аналитик по аграрному рынку Леонид Холод сообщал, что нуждающимся странам в 2023 году придется тяжело в случае, если зерновая сделка между Россией, ООН, Турцией и Украиной не возобновится.

По его словам, Россия в основном ориентируется на выращивание пшеницы, поставляя около 30 миллионов тонн в год. Без российского зерна мировому рынку придется туго, констатировал Холод.