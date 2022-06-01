Частичное нефтяное эмбарго отразится не только на России, но и на всем мировом энергетическом рынке, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его выступление на брифинге процитировал ТАСС.

«Эти санкции, конечно же, негативно скажутся на, наверное, всем континенте. И на европейцах негативно скажутся, и на нас, и на всем мировом энергетическом рынке», — сказал представитель кремля.

Он признал, что с точки зрения поставок Европа была важным для России направлением, в том числе по объемам продаж. Введение новых ограничений повлияет негативно на обе стороны. Однако Россия предпримет целенаправленные и системные шаги для минимизации последствий. В частности будут найдены альтернативные направления поставок высвобождаемых объемов сырья.

Страны Евросоюза договорились о частичном эмбарго на российскую нефть в рамках шестого пакета санкций. Польские власти заявили, что эта мера может распространиться на третьи страны, вне альянса.