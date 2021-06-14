Мировой рост числа ядерных боеголовок зафиксировали аналитики

С начала 2020 года по начало 2021-го у девяти обладающих ядерным оружием государств стало на 320 ядерных боеголовок больше. Такие данные привели аналитики из Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).

В начале 2021 года на планете было 13 400 ядерных боеголовок, говорится в отчете аналитиков. При этом всего годом ранее Россия, США, Великобритания, Китай, Индия, Франция, Израиль, Пакистан и КНДР располагали 13 080 единицами.

Больше боеголовок, по данным СИПРИ, стало и в составе оперативных сил — 3825 против 3720. Свыше половины из них принадлежат России и США, отмечено в документе. Это вооружение находится в состоянии высокой боеготовности. У каждой из этих двух государств, по версии аналитиков, за год стало на 50 боеголовок больше.

Научный сотрудник СИПРИ Ханс Кристенсен заявил, что общее число боеголовок в глобальном военном арсенале растет, «что является тревожным признаком того, что тенденция к сокращению, характеризовавшая глобальные ядерные арсеналы в период после окончания холодной войны, прекратилась».

Договоренность России и США «в последнюю минуту» о продлении СНВ-3, отметил Кристенсен, «вызвала облегчение». Однако, по его словам, вопросы по дополнительному контролю между двумя ядерными сверхдержавами остаются.

На саммите глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена будет традиционная повестка дня, касающаяся контроля над вооружениями и стратегической стабильности, рассказал «360» российский политолог и общественный деятель, президент фонда «Новая Евразия» Андрей Кортунов. Второй важный блок вопросов относится к многочисленным региональным кризисам.