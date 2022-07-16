Мировой либеральный порядок мертв и не воскреснет

Американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма считает, что если Дональд Трамп вновь станет президентом США, российский лидер Владимир Путин «легко добьется» целей спецоперации на Украине, а еще рухнут надежды на построение либерального миропорядка. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» в беседе с «360» отметил, что заявления Фукуямы оторваны от реальности, а либеральный миропорядок и так давно умер.

Далее — прямая речь.

Фрэнсис Фукуяма пугает очередным приходом Дональда Трампа. Он заявил, что если Трамп вернется к власти, то Владимир Путин легко добьется всех своих целей на Украине. А кроме того, надежды на построение мирового либерального порядка будут надолго похоронены.

Похоже, что у Фрэнсиса та же проблема со здоровьем, что и у президента США Джо Байдена. Ну, может, в начальной стадии, но это не принципиально. Трамп видит несуществующих людей, а Фукуяма не видит реальности.

Источник фото: РИА «Новости»

А реальность такова, что на Украине все закончится до 2024 года — и явно не так, как этого хотят Джо Байден и сам Фукуяма. И что касается либерального миропорядка, надежды на его построение в мире давно уже похоронены.

Да и не только надежды — он и сам умирает. Потому что вместо того, чтобы сделать из него привлекательную модель для других стран, такие, как Фрэнсис Фукуяма, выбрали путь навязывания этого порядка другим странам, тем, которые веками жили в иной ценностной шкале. Как получилось, Фрэнсис?

«Мертвые обломки»

Проблема вашего либерализма в том, что он на 100% лжив и подл. В принципе как это и было с различными подобными идеями на Западе. Когда-то в этих целях умудрялись даже использовать христианство, которое привезли диким племенам Америки. Вроде бы миссионерство, а на самом деле — стеклянные бусы и грабеж. И совершенно ничего не изменилось. Только название идеологии, но суть ее осталась прежней: грабеж под прикрытием светлых идей и раздачи стеклянных бус.

Да и идеи эти очень условно можно назвать светлыми. Ну какой к черту свет в массовой агитации за ЛГБТ?

Фрэнсис Фукуяма остался в прошлом. Навсегда. Вместе со своей идеологий либерального миропорядка. Мир стремительно меняется, а Фукуяма держится за мертвые обломки провалившегося проекта.

Прибежали в избу дети.

Второпях зовут отца:

Обманул нас Фукуяма!

Нет истории конца…