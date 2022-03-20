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    20 марта 2022, 15:48

    Мировой кризис из-за конфликта на Украине предрекли в Германии

    Глава конфедерации профсоюзов ФРГ ожидает мирового кризиса из-за ситуации на Украине

    Максим Зинкин

    Кризис в сфере экономики угрожает всему миру из-за нынешней ситуации на Украине. Об этом в беседе с газетой Berliner Morgenpost сказал глава конфедерации профсоюзов Германии Райнер Хоффман.

    Мировой кризис из-за конфликта на Украине предрекли в Германии

    «Чем дольше будет продолжаться ситуация на Украине, тем глобальнее будут последствия. Нам нужно применять все инструменты, чтобы предотвратить мировой экономический кризис», — заявил он.

    Эксперт отметил необходимость создания специального фонда восстановления экономики.

    «Необходимо сделать фонд восстановления — с европейскими облигациями для финансирования», — продолжил глава Конфедерации.

    Хоффман, рассуждая о перспективах украинских беженцев на немецком рынке труда, счел их позитивными.

    «Это правильно, что люди с Украины имеют прямой доступ к нашему рынку труда. У них есть хорошие шансы найти работу в соответствии со своей квалификацией, например, в сфере торговли», — сказал он.

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