Мировой кризис из-за конфликта на Украине предрекли в Германии

Кризис в сфере экономики угрожает всему миру из-за нынешней ситуации на Украине. Об этом в беседе с газетой Berliner Morgenpost сказал глава конфедерации профсоюзов Германии Райнер Хоффман.

«Чем дольше будет продолжаться ситуация на Украине, тем глобальнее будут последствия. Нам нужно применять все инструменты, чтобы предотвратить мировой экономический кризис», — заявил он.

Эксперт отметил необходимость создания специального фонда восстановления экономики.

«Необходимо сделать фонд восстановления — с европейскими облигациями для финансирования», — продолжил глава Конфедерации.

Хоффман, рассуждая о перспективах украинских беженцев на немецком рынке труда, счел их позитивными.

«Это правильно, что люди с Украины имеют прямой доступ к нашему рынку труда. У них есть хорошие шансы найти работу в соответствии со своей квалификацией, например, в сфере торговли», — сказал он.

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