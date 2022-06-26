США анонсировали проект G7 по развитию мировой инфраструктуры

Страны G7 на саммите объявят о новом партнерстве в сфере модернизации глобальной инфраструктуры, направленной на помощь развивающимся странам, укрепление глобальной экономики и восстановление цепочек поставок. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

В ведомстве уточнили, что президент США Джо Байден объявит о подготовке 200 миллиардов долларов со стороны бюджетных грантов и инвестиций частного сектора. Вместе с вкладом остальных участников стран «Семерки» вложения к 2027 году достигнут 600 миллиардов долларов.

Новое партнерство предусматривает совместную работу по четырем направлениям. Первое — борьба с климатическим кризисом и инвестиции в развитие инфраструктуры по добыче чистой энергии и сокращению ископаемого топлива.

Второе направление — развертывание современных информационных сетей и покрытия 5G и 6G, кибербезопасность виртуального пространства и содействие появлению открытого цифрового сообщества.

Продвижение гендерного равенства и справедливости. Работа над инфраструктурой, которая расширит участие женщин в экономической жизни, помощь развивающимися странам и скорейшее восстановление мировой экономики.

Последним пунктом стала модернизация мировой системы здравоохранения. Она предусматривает финансирование больниц, производства вакцин и других медицинских изделий. Внедрение системы по выявлению болезней на ранней стадии.