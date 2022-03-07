Мировой голод предрекли в Германии из-за отсутствия российской пшеницы

Мир может столкнуться с глобальным голодом из-за отсутствия на рынке российской пшеницы. Об этом заявило немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Как отметил аналитик Commerzbank Карстен Фритч, на Россию и Украину приходится до 30% мировых поставок пшеницы. Нынешняя обстановка отрезала эти две страны от остального мира. В связи с этим, заявил Фритч, мир может оказаться на пороге глобального голода без поставок российского зерна.

«Пшеница дорожает как никогда, и во многих странах надвигается голодный кризис», — подчеркнули авторы статьи.

В материале отмечается, что кризис снабжения станет более тяжелым из-за снижения резервов крупнейших экспортеров пшеницы. Речь идет о Евросоюзе, России, Украине, США, Канаде, Казахстане, Аргентине и Австралии.

Сейчас запасы зерна составляют 57 миллионов тонн. Такой объем стал минимальным за девять лет показателем. Этого количества зерна хватит миру всего на 27 дней. Если исключить запасы России и Украины, то срок уменьшится до 21 дня или будет еще меньше.