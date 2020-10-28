Мировой экономике предсказали крупнейший за 80 лет спад

В тексте документа говорится, что по оценке Организации экономического сотрудничества и развития мировой ВВП по итогам 2020 года сократится на 6%, Всемирный банк предсказал падение на 5,2%, Международный валютный фонд на 4,9%, аналитическое агентство Fitch — на 4,6%.

«Таким образом, мировая экономика окажется в глубочайшей рецессии за последние восемьдесят лет», — говорится в докладе.

Большинство стран столкнется с отрицательными темпами роста экономики в этом году. Это связано с нестабильным характером течения пандемии, эффективностью сдерживаемых мер и зависимостей экономики от различных секторов.

В частности Россия, как и другие страны-экспортеры нефти уже столкнулась с двойным ударом: на работе бизнеса сильно сказались введенные меры из-за пандемии и сильно упали цены на нефть. По прогнозу Всемирного банка по итогам 2020 года страна потеряет 6% ВВП, МВФ обещает потери в 6,6%, а агентство Fitch — 5,8%.

Из-за того, что сохраняется неопределенность в развитии пандемии оценить дальнейшее положение мировой экономики и стоящие перед ней риски невозможно.

Улучшение ситуации зависит сейчас от появления новых эффективных методов лечения коронавирусной инфекции, которые позволят избежать локдауна. Кроме того, немаловажно продление мер государственной поддержки. Речь идет о предоставлении прямых субсидий населению, отсрочке или снижению налоговых платежей, реструктуризации кредитов бизнесу и предоставление льготных займов. Все это пойдет на стимулирование роста экономики.

В случае повторных вспышек заболевания при отсутствии финансовой поддержки со стороны государств мир столкнется с массовыми банкротствами предприятий, ростом безработицы и увеличением долговой нагрузки частного и государственного сектора, что в итоге приведет к серьезному кризису.