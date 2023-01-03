Мир 03 января 2023, 10:10 Мировой экономике в 2023 году отказали в рецессии Экономист Кульбака не увидел предпосылок для рецессии мировой экономики в 2023 году РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мировая экономика не впадет в глубокую рецессию в 2023 году, но вероятность ее возникновения все равно существует. Об этом Lenta.ru заявил экономист Николай Кульбака.

«Я не жду затяжной и глубокой рецессии. Риск существует всегда, но он не очень высок. Сейчас просто нет предпосылок к рецессии», — сказал он.

Реклама

Кульбака объяснил, что при рецессии экономики люди стремятся вложить собственные деньги в самую сильную валюту, прежде всего в США.

Реклама

«А это значит, что доллар вновь начнет расти и укрепляться. Странам с развивающейся экономикой придется бороться с ситуацией другими способами. Кстати, Россия тоже в их числе», — отметил экономист.

По его мнению, на положение дел в мире напрямую влияет экономическая обстановка в США и Китае.

«Американская экономика не сильно замедлилась. А вот Китай, если сравнить с США, сильно замедлился в росте. Для мировой экономики это тревожный знак и повод задуматься о рецессии», — заключил Кульбака.

Ранее издание The Financial Times предрекло Великобритании сильнейший экономический спад в 2023 году.