Мировой экономике предрекли замедление роста в 2020 году

В наступившем году мировая экономика вырастет всего на 3,4% по паритету покупательной способности, тогда как среднегодовая величина этого показателя за последние 20 лет составляла 3,8%.

«Мы должны четко понимать, что происходит глобальное замедление роста экономики („слоубализация“), которое характеризуется продолжением интеграции и экономического развития, но более медленными темпами, ниже средних», — приводит РБК слова старшего экономиста PwC Баррета Купеляна.

Среди основных причин замедления роста экономики специалисты агентства назвали общую напряженность в мировой торговле и будущие сложности в поставках и дальнейшей экономической интеграции в мировом масштабе. Вместе с тем население планеты 2020 году составит 7,7 миллиарда, что на 10% больше, чем в 2010 году