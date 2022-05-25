Мировой экономике предрекли рецессию из-за четырех проблем

Мировая экономика столкнулась с четырьмя проблемами, которые грозят ей рецессией. Причем прогнозы весьма реальны, заявило издание Financial Times со ссылкой на аналитиков.

По словам экспертов, одна из проблем, с которой столкнулась мировая экономика, связана с Китаем. Перспективы экономического роста страны подорвали введенные местными властями антиковидные меры. Второй причиной стала федеральная резервная система США, рискующая перейти от процветания к спаду. В Европе начался кризис стоимости жизни, а бедным странам угрожает продовольственный кризис и массовый голод.

«Сейчас мы снова боимся глобальной рецессии, только на этот раз все более чем реально», — заявил главный экономист Института международных финансов Робин Брукс.

Как отметили аналитики, мировая экономика начала восстанавливаться после пандемии, но перечисленные проблемы отравляют ее. В итоге атмосфера на планете ухудшается. Авторы материала заявили, что для решения проблем министрам и чиновникам придется показать все свое мастерство принятия решений в сложных ситуациях.