GT: санкции против России угрожают мировой экономике

Введение эмбарго на поставки российской нефти приведет к еще большей нестабильности мировой экономики. В таких условиях странам с развивающимися рынками необходимо объединение для финансового и торгового сотрудничества, чтобы противостоять последствиям введенных Западом ограничений. Об этом говорится в колонке журналистки китайского издания Global Times Ван Цзямей.

Автор напомнила, что о будущем эмбарго на российскую нефть заявили лидеры стран G7. Они подчеркнули, что намерены существенно снизить зависимость от получаемых энергоресурсов. Свое решение они огласили спустя несколько дней после объявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, что страны Европы начинают поэтапный отказ от российской нефти.

Все эти заявления уже серьезно повлияли на мировой рынок энергоносителей. Цены на нефть пошли вверх, что увеличило риски для мировой экономики. Если введенные против России санкции останутся долгосрочными, то их последствия ощутят все страны.

Уже сейчас отключение части российских банков от системы SWIFT привело к сокращению торговли с развивающимися странами. Дополнительные ограничения приведут к существенному росту цен и повышению инфляции. Все это непосредственно скажется на экономическом развитии.

Но пока не все государства готовы присоединиться к антироссийским санкциям. Индия, чья экономика начала восстанавливаться после пандемии, не готова отказаться от поставок нефти. Остальным развивающимся странам, включая Китай, Бразилию, Индонезию и другим, нужно найти способ объединиться и укрепить свои экономические связи, чтобы выдержать последующие потрясения, вызванные решениями Запада.

В качестве первого шага автор предложила странам БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) создать собственный механизм финансовой координации.

Введение эмбарго на поставки российской нефти включили в шестой санкционный пакет Евросоюза. Против этого решения выступили Венгрия, Словакия и Болгария. Как сообщила «Газета.ru» со ссылкой на заявление государственного секретаря при Министерстве иностранных дел Франции Клемана Бона, ЕС объявит о запрете поставок нефти из России в ближайшие дни. По его словам, несогласных членов Евросоюза переубедят.