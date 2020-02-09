Мировой бизнес пожаловался на потери от коронавируса

Сотни компаний в своих финансовых отчетах за первый квартал этого года упомянули, что коронавирус плохо повлияет на деловые операции и экономические условия.

Согласно материалам исследования американской компании Amenity Analytics, о негативных экономических последствиях распространения нового опасного вируса заявила 421 компания. Коронавирус упоминался в отчетах более двух тысяч раз.

Наибольшие потери понесла корпорация Yum China — крупнейшая в Китае сеть ресторанов быстрого питания, под управлением которой находятся KFC, Pizza Hut и Taco Bell. В ее отчетах на коронавирус сослались 45 раз.

Помимо этого компании Louis Vuitton Moet Hennessy, Capri Holdings и Estee Lauder также не раз коснулись заболевания, говоря и возможных убытках.

Коронавирус появился в Китае в декабре 2019 года. За месяц с небольшим от нового типа пневмонии скончалось свыше 700 человек. Более 35 тысячи человек считаются зараженными вирусом. При этом полторы тысячи человек смогли благополучно выздороветь от коронавируса.