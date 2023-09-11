Мир 11 сентября 2023, 17:53 Миротворцы США прибыли в Армению для военных учений Совместные учения военных Армении и миротворцев США начались в центре «Зар» U.S. Department of Defense

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Военные Армении совместно с прибывшими в республику миротворцами США приступили к учениям Eagle Partner 2023. Как сообщило агентство Armenia-News, мероприятие продлится с 11 по 20 сентября.

Целями учений назвали повышение уровня оперативной совместимости подразделений, которые принимают участие в международных миротворческих миссия, обмен опытом в области управления и тактической коммуникации, а также подготовку военных подразделений Армении к проведению плановых операций.

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Учения проходят в рамках программы НАТО «Партнерство ради мира». Армения присоединилась к этому проекту в 1994 году. Кроме того, между республикой и Североатлантическим альянсом с 2005 года действует План действий индивидуального партнерства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не видит ничего хорошего в попытке США проникнуть в одну из стран Закавказья.

Как напомнили «Известия», в начале сентября председатель Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер заявил о необходимости сделать Армению полноценным членом альянса и обеспечить ей защиту.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко назвал эту инициативу фантазией. Он напомнил, что Армения остается членом Организации договора о коллективной безопасности, поэтому о вступлении в НАТО говорить рано.