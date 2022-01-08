Миротворцы ОДКБ исполняют охранные функции в Нур-Султане, заявил Токаев

Военные из контингента миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности в Нур-Султане выполняют исключительно охранную функцию. Об этом на заседании оперативного штаба рассказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, его слова привел официальный сайт главы государства.

Глава государства отметил, что благодаря действиям сил ОКБД появилась возможность отправить правоохранительные силы Нур-Султана на усиление контртеррористической операции в Алма-Ате.

Также Токаев дал поручение уделить больше внимания восстановлению инфраструктуры Алма-Аты и других городов, пострадавших от действий боевиков и мародеров.

Ранее президент сообщил, что на Алма-Ату было проведено как минимум шесть организованных и подготовленных атак. По его сведениям, в них приняли участие около 20 тысяч человек.

Токаев твердо отметил, что главная цель не вести переговоры с террористами, а уничтожить их физически.

Всего за дни протестов полицейские задержали 3811 человек. Погибли 25 человек, 18 получили ранения. Жертвы есть и среди силовиков. В столкновениях погибли 18 сотрудников полиции и Национальной гвардии.