Миротворческие силы ОДКБ покинут Казахстан после стабилизации ситуации при первом обращении республики. Об этом сказано в заявлении казахстанского МИД.

«Миротворческие силы ОДКБ будут находиться в Казахстане временно и покинут страну после стабилизации ситуации при первом обращении казахстанской стороны», — сказано в заявлении министерства республики.

Сообщение опубликовали в правительственном Telegram-канале, который выкладывает официальную информацию ведомств о ситуации в Казахстане.

Казахстанский МИД до этого сообщил, что, по предварительным данным, среди участников беспорядков были лица с боевым опытом в горячих точках на стороне радикальных исламистов. Министерство сделало это заявление не только в ответ на публикации в некоторых зарубежных СМИ, но и для борьбы с искажениями в передаче информации, отмечено в сообщении.

В МИД Казахстана также подчеркнули, что правоохранители республики проведут расследование о причинах беспорядков, а его итоги представят мировому сообществу.

Митинги начались в Казахстане 2 января. На западе страны жители вышли на акции после повышения цен на сжиженный газ. Изначально митинги носили мирный характер, но через несколько дней переросли в беспорядки и столкновения с полицией.