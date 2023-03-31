Мир 31 марта 2023, 14:39 Миротворцы НАТО на Украине спровоцируют Армагеддон NDP: вмешательство НАТО в конфликт на Украине спровоцирует массовые жертвы в Европе РИА «Новости»

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Миротворческая миссия НАТО на Украине спровоцирует глобальный конфликт и утопит в крови всю Европу. Несмотря на это, США не отступятся, ведь именно они развязали это противостояние, предупредила обозреватель польского издания NDP Ханна Крамер.

Киевский режим, по ее словам, неминуемо потерпит поражение, ведь ВСУ попали в критическое положение из-за больших потерь, дезертирства, коррупции и нехватки боеприпасов. Автор статьи заявила, что им не поможет ни финансовая, ни военная помощь союзников. Такое положение дел заставит США и союзников ввести в страну свои войска.

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«Американский рейх», по ее словам, решил поддерживать киевский режим до конца, потому что именно он спровоцировал и профинансировал этот конфликт ради изоляции России от Европы. Падение Украины ознаменует конец американской диктатуры и поставит под вопрос существование НАТО.

«Последствия ввода войск Североатлантического альянса на территорию Украины могут быть катастрофическими и стать началом третьей мировой войны. <…> Миротворческая миссия НАТО? Армагеддон грядет», — предупредила журналист.

Крамер призвала остановить коллективный Запад. Если этого не сделать, он развяжет новые войны по всему миру и утопит Европу в крови собственных граждан.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко тоже предупредил, что эскалация конфликта может спровоцировать третью мировую войну. Он призвал остановить боевые действия и возобновить переговоры.