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    25 ноября 2020, 22:50

    Миротворец из Приднестровья рассказал об обстановке в республике

    Артур Блянихов

    Военнослужащий Миротворческих сил Приднестровской Молдавской Республики Станислав рассказал «ПолитЭксперту», какова сейчас обстановка в непризнанном государстве.

    «На сегодня обстановка более или менее стабильная. Потому что есть соглашение, в котором стоят подписи пяти стран», — напомнил собеседник издания.

    По его словам, молдавские власти понимают, что если нарушат это соглашение и начнут какие-то провокации, то им «мало не покажется», поскольку весь миротворческий контингент будет защищать территорию республики.

    «Многое зависит от сознательности политиков: один будет пакостить, другой — соблюдать соглашения и беречь мир», — добавил инсайдер.