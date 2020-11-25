Миротворец из Приднестровья рассказал об обстановке в республике

«На сегодня обстановка более или менее стабильная. Потому что есть соглашение, в котором стоят подписи пяти стран», — напомнил собеседник издания.

По его словам, молдавские власти понимают, что если нарушат это соглашение и начнут какие-то провокации, то им «мало не покажется», поскольку весь миротворческий контингент будет защищать территорию республики.

«Многое зависит от сознательности политиков: один будет пакостить, другой — соблюдать соглашения и беречь мир», — добавил инсайдер.