Мир 20 января 2023, 09:50 Мирошник допустил возможность народных волнений в Польше после заявлений Генштаба про Украину Экс-посол ЛНР Мирошник: народные волнения возможны в Польше на фоне заявлений Анджейчака РИА «Новости»

Читать 360tv в

Польские власти не могут помешать НАТО втянуть страну в конфликт с РФ. Однако в случае, когда у киевского режима не будет больше ресурсов, подобные перспективы могут вызвать народные волнения в Польше. Об этом заявил бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник. Так он прокомментировал слова начальника Генштаба армии Польши генерала Раймунда Анджейчака.

«Чем отчетливее вырисовываются перспективы, что вслед за тухнущей Украиной против России бросят Польшу, тем скорее у польских генералов наступает прозрение». — высказался Мирошник.

Реклама

По его словам, поляки не понимают разницы между собственными амбициями и реальными возможностями. Также Польша не осознает, что она сама может стать жертвой интриг НАТО и ее отправят «на заклание». Страны Североатлантического альянса в этот момент будут сочувствовать и решать, давать ли польской стороне танки, «или пусть так умирают», заявил экс-посол ЛНР в России. Однако польские власти никак уже не могут повлиять на ситуацию.

Реклама

«И внутренняя, и внешняя повестка Польши увязла в украинских событиях и втягивается в нее все глубже. Единственное, что осознание своего незавидного положения может спровоцировать народные волнения внутри Польши», — заключил Мирошник.

Ранее Анджейчак заявил, что у России достаточно средств на ведение военных действий, при этом Украина теряет ресурсы намного быстрее, и ее это может сломить.