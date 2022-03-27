Миропорядок треснул. Писатель рассказал, как Запад ополчился против Z

План Украины атаковать Донбасс сорвали в самый последний момент. Запад замалчивал преступления киевского режима все последние восемь лет, и если бы не цензура российских СМИ, у обывателя за рубежом был бы совсем другой взгляд на ситуацию. Об этом в эфире «360» заявил писатель Николай Стариков.

Миропорядок, который существовал до 2014 года, начал трещать после того, как Запад решил не замечать государственного переворота на Украине. И все последующие восемь лет Запад точно так же не замечал, как киевские каратели обстреливали Донбасс, убивали мирных людей, женщин и детей.

«Все попытки России как-то дипломатически решить эти вопросы не решаются», — отметил Стариков.

Писатель отметил, что Украина, очевидно, готовилась к масштабному наступлению на Донбасс, но подготовка к нападению была сорвана в последний момент, за несколько дней или даже часов.

«Если вы любому нормальному человеку покажете Донбасс, Аллею ангелов, убитых детей, „горловскую Мадонну“, он, естественно, будет возмущен и будет требовать остановить это кровопролитие. <…> А теперь представьте, что вы не показываете все это, и начинаете рассказ о событиях ровно 22 февраля 2022 года. Тогда реакция западного обывателя совершенно иная», — указал публицист.

Чтобы западный обыватель не знали правду, его лишают доступа к информации всеми способами.

Стариков рассказал, что на Западе теперь под запретом даже буква Z.

«Запрет просто на букву Z своего собственного алфавита введен. В Германии теперь уголовное преследование, если кто просто где-то разместит. Вчера написала одна моя знакомая, ее знакомая в Германии мелом написала на своей одежде букву Z латинского алфавита. В Лейпциге возбудили уголовное дело», — сообщил публицист.

Политолог Евгений Михайлов ранее рассказал, что украинские власти своей многолетней русофобской и нацистской пропагандой добились того, что теперь даже старики ходят со штыками и со свастикой.