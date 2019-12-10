Миронов предсказал скорую отмену антироссийских санкций Германией

«Думаю, что произойдет это достаточно скоро. И хотя я оптимист, в данном случае мой прогноз основан не столько на оптимизме, сколько на знании реального положения дел», — уточнил Миронов.

По его словам, «Справедливая Россия» в настоящее время сотрудничает с фракцией левых в немецком федеральном собрании. Миронов отметил, что она «из первых рук знает, какие настроения существуют в политических и деловых кругах Германии».

«Там уже давно понимают, что санкционная политика против России — это инструмент, которым США продвигают свои экономические интересы за счет европейских стран, той же Германии. Причем эти настроения разделяют люди, придерживающиеся самых разных политических взглядов. А это залог того, что такая политика близка к завершению», — подчеркнул он.

Глава партии обратил внимание на то, что Германия является крупным и надежным экономическим партнером России.

«Связи наших народов и стран уходят в глубь веков, и уверен, что у них хорошее будущее», — заключил Миронов.