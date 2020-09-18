Обама решил поделиться с миром мемуарами

После президентских выборов в США экс-президент страны опубликует свои политические мемуары.

Как сообщает CNN, книга первого чернокожего президента США получит название «Земля обетованная». На прилавках она появится 17 ноября.

«В „Земле обетованной“ я постараюсь честно рассказать о своем президентстве, о силах, с которыми мы боремся как нация, и о том, как мы можем разрешить наши разногласия», — заявил Обама.

Он также поведает американцам, «как заставить демократию работать на всех». Кроме английского варианта, работа выйдет еще на 24 языках. Бумажная книга обойдется читателю в 45 долларов, аудиокнига — 40 долларов, пишет «Газета.ru».

768-страничные мемуары также можно будет купить в виде электронной книги (17,99 доллара) и компакт-диска (65 долларов).