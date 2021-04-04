4 апреля украинские военные сбросили самодельную бомбу с беспилотника в районе села Николаевка на территории самопровозглашенной ЛНР. На ней подорвался мирный житель. Его посекло осколками. Об этом сообщил сайт «Луганского информационного центра» со ссылкой на Народную милицию ЛНР.

«По полученной нами информации, на берегу реки Северский Донец в районе населенного пункта Николаевка на неизвестном взрывном устройстве, сброшенном боевиками 80-й бригады с помощью БПЛА, подорвался мирный житель. <…> Мужчина получил множественные осколочные ранения средней тяжести и был доставлен в лечебное учреждение», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, сброшенные с украинских беспилотников взрывные устройства — это серьезная угроза жизни мирного населения, проживающего в прифронтовых районах.

В милиции призвали местных жителей быть предельно внимательными и немедленно сообщать в экстренные службы при обнаружении подозрительных предметов. Накануне ВСУ сбросили взрывчатку на поселок Александровское ДНР. Тогда погиб пятилетний ребенок, а женщина получила ранения.