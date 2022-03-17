Мирный житель получил ранение при обстреле ВСУ Петровского района Донецка

Житель Донецка получил ранение из-за обстрела украинскими военными Петровского района города. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

По данным штаба, пострадавший мужчина живет на улице Радищева. Местных жителей призвали не покидать убежище во время обстрелов и без лишней надобности не выходить из дома.

Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что артиллерийские подразделения ВСУ продолжают целенаправленно наносить удары по жилым кварталам населенных пунктов республики.

«За прошедшие сутки противник выпустил более 300 снарядов и мин из реактивных систем залпового огня БМ-21 „Град“, 122-миллиметровой ствольной артиллерии, 120- и 82-миллиметровых минометов», — уточнил он.

Басурин добавил, что в ходе совместных действий удалось уничтожить один танк, две БМП и 16 огневых точек украинских военных. «Наши защитники захватили три БМП, два БТР и один танк ВСУ», — сказал представитель НМ ДНР.

По его данным, 18 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие.