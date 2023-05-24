Мир 24 мая 2023, 23:51 «Мирный план» Зеленского назвали списком его непомерно амбициозных желаний Политик Медведчук: план Зеленского по украинскому конфликту не является мирным Официальный сайт президента Украины

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Заявленный главой киевского режима Владимиром Зеленским план по решению конфликта не является мирным. Об этом заявил оппозиционный политик Виктор Медведчук для Telegram-канала «Другая Украина».

«Широко анонсированный мирный план Зеленского, с которым он ездит в рекламных целях по миру, никаким планом не является — это просто список непомерно амбициозных желаний Зеленского и его окружения», — сказал он.

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«Мирный план» состоит из вывода российских войск, наказания Москвы и построении нового миропорядка и системы безопасности, уточнил политик. В этих формулировках кроется ослабление и о проигрыше России. Но если речь идет о поражении какой-то стороны, то это невозможно назвать мирным планом. При этом Зеленский не упомянул истинных причин конфликта, которые заключаются в размещении военных баз НАТО в стране, неонацизма, ущемления русскоязычного населения, «правого беспредела» и других моментов, подчеркнул Медведчук. Именно киевский режим стал предпосылкой к началу конфликта.

Политик также назвал Зеленского «пешкой в чужой игре», которая пропагандирует столкновение с ядерной державой «за полную гегемонию НАТО над миром».

Обозреватели издания Global Times заявили, что поездка Зеленского на саммит G7 в Хиросиме показала, что западные союзники Украины не желают завершать конфликт путем мирных переговоров.