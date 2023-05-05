05 мая 2023, 12:13
Мирный план Зеленского назвали очередной американской методичкой
Представитель МИД Захарова назвал мирный план Зеленского методичкой разжигания конфликта
План киевского режима по урегулированию кризиса нельзя назвать мирным. Это очередная американская методичка по разжиганию конфликта, заявила в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова.
Она прокомментировала заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что украинский план — единственно верный, а китайскую инициативу объединение не станет принимать всерьез. Мария Захарова сказала, что он озвучил не свою позицию, а мнение США. По ее словам, если бы Евросоюз оставался независимым, то не оказался бы в сложившейся ситуации.
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«„Мирный план Зеленского“ — это не план и не мирный. Это очередная американская методичка по разжиганию конфликта в Европе», — написала представитель внешнеполитического ведомства.
Мария Захарова уличила Жозепа Борреля в некомпетентности и неуважении пятой части населения мира.
Китай подготовил свой план мирного урегулирования конфликта на Украине. В России допустили, что возьмут его за основу, а на Украине раскритиковали за слишком общие формулировки.
Владимир Зеленский
Мария Захарова
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