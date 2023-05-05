Мир 05 мая 2023, 12:13 Мирный план Зеленского назвали очередной американской методичкой Представитель МИД Захарова назвал мирный план Зеленского методичкой разжигания конфликта Flickr

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План киевского режима по урегулированию кризиса нельзя назвать мирным. Это очередная американская методичка по разжиганию конфликта, заявила в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова.

Она прокомментировала заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что украинский план — единственно верный, а китайскую инициативу объединение не станет принимать всерьез. Мария Захарова сказала, что он озвучил не свою позицию, а мнение США. По ее словам, если бы Евросоюз оставался независимым, то не оказался бы в сложившейся ситуации.

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«„Мирный план Зеленского“ — это не план и не мирный. Это очередная американская методичка по разжиганию конфликта в Европе», — написала представитель внешнеполитического ведомства.

Мария Захарова уличила Жозепа Борреля в некомпетентности и неуважении пятой части населения мира.

Китай подготовил свой план мирного урегулирования конфликта на Украине. В России допустили, что возьмут его за основу, а на Украине раскритиковали за слишком общие формулировки.