Мир 13 февраля 2024, 10:22 Мирный план европейских союзников озвучили в США Экс-разведчик Риттер: европейцы хотят мирно сосуществовать с Россией РИА «Новости»

Читать 360tv в

Европейские страны рано или поздно избавятся от влияния США и захотят наладить хорошие отношения с Россией. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер.

«Европейцы в дальнейшем сами решат создать новую модель безопасности на континенте, которая позволит им мирно существовать с Россией», — заявил он.

Реклама

Бывший разведчик отметил, что жители стран Евросоюза не раз выражали недовольство из-за проамериканской политики властей. Это выражается в разочаровании избирателей в правящих партиях и массовых протестах фермеров.

«Для Европы сотрудничество с Россией несет исключительно экономическую выгоду. К примеру, Германию способны оживить только поставки российского газа. Европейцы на наших глазах начали понимать, что они находятся в заложниках политиков», — подчеркнул Риттер.

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что его сильно удивили действия немецких властей. По его словам, они направлены не на интересы своей страны, а на обслуживание интересов США.