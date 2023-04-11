Эксклюзив 11 апреля 2023, 17:16 Мирный договор России и Украины по плану нейросети сочли глупостью Экс-полковник Матвийчук назвал глупым мирный договор с Украиной по плану нейросети ChatGPT РИА «Новости»

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Мирный план нейросети ChatGPT по урегулированию конфликта между Россией и Украиной является глупым. Об этом «360» сообщил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Вы же понимаете, что нейросеть просто игрушка. Исходные данные для расчета и анализа задавали люди. А они достаточно ангажированы в политическом понимании вопроса. И задали условия так, что нейросеть выдала искомую величину — некие демилитаризованные зоны, но их не будет», — сказал он.

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По мнению Матвийчука, предложенные ChatGPT условия прекращения конфликта являются глупостью.

«Дело в том, что политические устремления нашей страны совсем другие, они не могут зависеть от каких-то нейросетей. У нас требование одно — безоговорочная капитуляция. В дальнейшем мы будем вести переговоры о статусе и возможном суверенитете тех земель, которые останутся после того, как мы заберем Новороссию и Малороссию», — добавил военный эксперт.

Ранее чат-бот ChatGPT составил мирный план урегулирования ситуации на Украине. В него вошли такие пункты, как немедленное прекращение огня, отвод воинских подразделений на первоначальные позиции, создание демилитаризованной зоны вдоль линии боевого соприкосновения и законодательное закрепление защиты прав русскоязычного населения в Луганской и Донецкой народных республиках, писал RT.