Названо число погибших мирных жителей в Нагорном Карабахе

25 мирных жителей в Нагорном Карабахе погибли за две недели противостояния между Арменией и Азербайджаном. Больше сотни пострадали.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на омбудсмена непризнанной республики Артака Бегларяна.

«В результате нанесения ударов по гражданскому населению у нас всего 25 погибших, из которых девять женщин и один ребенок. И не менее 102 раненых», — сказал Бегларян.

Также отдельно он упомянул о гибели еще двух гражданских в карабахском городе Гадрут. По его словам, диверсионная группа проникла в город, начала жечь дома и убила молодого парня-инвалида и его мать.

«Кроме того, есть сведения об убийстве еще двух лиц», — добавил омбудсмен.

Конфликт в Нагорном Карабахе в очередной раз возобновился 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в произошедшем. Ереван объявил военное положение и всеобщую мобилизацию, обвинив Турцию в помощи Баку. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.