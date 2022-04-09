Последние восемь лет Донбасс регулярно страдает от действий ВСУ. Украинская армия постоянно открывает огонь по жилым районам и не прекращает издеваться над мирным населением. Глава движения «Битва за Донбасс» политолог Андрей Живов рассказал Ura.ru о том, как граждане ДНР и ЛНР выживают в условиях войны.

Он сообщил, что в начале было очень тяжело. ВСУ бесчинствовали, открывая огонь по мирному населению прямо на улицах и стреляя по окнам жилых домов.

«Худший момент как раз был в 2014–2015 годы, в самом начале, после революции. Тогда разношерстные националистические батальоны добровольчески поехали в Крым, их остановили просто вовремя. В Донбасс поехали. Когда был занят Мариуполь, а он был сугубо пророссийским, впервые там погибли десятки людей. Там было видео, как на улицах стреляли в людей. В 2014 году, пока была острая фаза, огромное количество людей гибло, потому что стреляли прям по жилым домам», — сказал Живов.

Сейчас жители Донбасса практически не обращают внимания на постоянные обстрелы. Оставшиеся люди воспринимают звуки от пролетающих снарядов как что-то обыденное. Это стало для них повседневностью, они уже привыкли, сказал Живов. Он отметил, что оставшихся жителей Донбасса очень мало, основное население уехало.

«В Донбассе на начало тех событий в 2014 году жило более пяти миллионов человек, к 2022 году там осталось, по-моему, не более 2,5 миллиона», — отметил Живов.

Сокращение населения происходит не только из-за уезжающих. Глава «Битвы за Донбасс» сказал, что количество погибших за восемь лет войны исчисляется тысячами.

«Число убитых за эти восемь лет, до начала спецоперации, по разным оценкам, колеблется от семи до 14 тысяч, включая женщин и детей. Там каждый день гибнут по несколько человек из-за обстрелов», — добавил политолог.

Он подчеркнул, что число жертв увеличивается, когда происходят такие события, как удар ТРК «Точка-У» по железнодорожному вокзалу в Краматорске или ее применение в самом центре Донецка.