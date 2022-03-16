Более 10 человек погибли во время традиционного праздника огня в Иране

В Иране во время празднования Чаршанб-е Сури — традиционного праздника огня — погибло не менее 13-ти человек. Более 800 получили ранения, написал ТАСС со ссылкой на ведомство по чрезвычайным происшествиям страны.

В этом году праздник проходит 20-го марта. На праздник Чаршанб-е Сури иранцы создают костры и прыгают через них. Популярным среди молодежи в последнее время стало использование пиротехнических средств, из-за чего сотни людей получают травмы, сообщило ИА НСН.